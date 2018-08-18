2018-08-18T09:04:31+03:00
В мире

Стрельба на школьном футбольном поле в США: ранены два подростка

Очередное ЧП с огнестрельным оружие произошло во Флориде, кто стрелял – неизвестно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стрельба на школьном стадионе произошла из-за ссоры подростков во время игрыСтрельба на школьном стадионе произошла из-за ссоры подростков во время игрыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция американского Палм-Бич (штат Флорида) выясняет, кто открыл стрельбу на футбольном поле центральной школы округа. Выстрелы раздались во время игры: подростки поссорились, и кто-то из них в качестве главного аргумента применил оружие. В результате ранены два ученика, оба госпитализированы.

Сразу после стрельбы всех людей со школьного стадиона эвакуировали, стражи порядка прибыли довольно быстро, сообщает радиостанция KRMG. По словам представителей окружного шерифа, группа учащихся устроила драку. Одного пострадавшего нашли на территории школы, второго в больницу отвез его друг.

Судя по сообщению офиса шерифа Палм-Бич в Twitter, полиция не располагает никакой информацией: состояние раненых подростков неизвестно, их пол и возраст – тоже, причины конфликта выясняются.

Стоит отметить, что стрельба в американских школах и вузах случается с пугающей регулярностью. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в День Святого Валентина, 14 февраля, 19-летний Николас Круз устроил кровавую бойню в стенах своей бывшей школы в городе Паркленд (штат Флорида), его жертвами в общей сложности стали 17 человек.

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