2018-08-18T17:56:37+03:00
В мире

Володин пригласил министра иностранных дел Турции посетить Госдуму

Председатель Госдумы также встретился в Анкаре с турецким президентом Реджепом Эрдоганом
Екатерина БОЛГОВА
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Спикер Госдумы Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Евгения ГУСЕВА
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу посетить нижнюю палату российского парламента во время его очередной поездки в Москву. Об этом сообщил член российской делегации, принимающей участие в шестом съезде турецкой Партии справедливости и развития в Анкаре.

Во время своей встречи Володин и Чавушоглу обсудили развитие двусторонних отношений, а также пришли к соглашению провести еще одни переговоры по окончании съезда, передает ТАСС.

Кроме того, глава Госдумы РФ встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Встреча прошла в субботу после завершения работы шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития", - сообщил представитель российской делегации.

Кроме того, Володин провел встречу с главой Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке переговоров лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране.

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