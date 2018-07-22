2018-07-21T01:19:50+03:00
В мире

Зачем в Штатах раскручивают скандал с «русским агентом» Марией Бутиной

Писатель Геннадий Соколов, специализирующийся на истории противостояния спецслужб России и Запада, вспоминает судьбу другой «шпионки» Кати Затулливетер и сравнивает ее историю с нынешнем скандалом
Евгений ЧЕРНЫХ
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Мария Бутина сейчас находится в американской тюрьме. Как незарегистрированный «иностранный агент»Мария Бутина сейчас находится в американской тюрьме. Как незарегистрированный «иностранный агент»Фото: REUTERS
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Бутина, Бутина, знакомая фамилия, подумал я, когда на днях из США пришла новость об аресте русской «шпионки». Напряг память. Ну, конечно, же! Апрель 2012 года. В «Комсомолке» вышло мое большое интервью с первым заместителем председателя Совета Федерации РФ Александром Торшиным «Где мой черный пистолет?» Тогда на всю страну прогремела история тульского фермера Гагика Саркисяна. Отбиваясь от ворвавшихся в дом бандитов, грозивших убить его семью, он троих зарезал. Четвертый сбежал. Фермеру грозила тюрьма за превышение пределов самообороны. Торшин – большой человек во власти! – предложил со страниц «Комсомольской правды» вернуть гражданам России утраченное в 1917 году право на ношение пистолетов. По мнению сенатора, это решило бы многие проблемы с обнаглевшей преступностью.

Так вот, с Торшиным я связывался через его помощницу Бутину. Впрочем, Мария была не просто помощницей влиятельного сенатора. К тому времени 24-летняя девушка создала общественную организацию «Право на оружие». В апреле 2012 года в Москве, Петербурге и еще десятке городов России она организовала митинги за легализацию пистолетов. Я собирался тогда сделать большое интервью с самой Марией на эту тему…

РЫЖИЕ БЕСТИИ

- Когда я увидел на экране ТВ Бутину, меня как арапником (кнутом, - Ред.) по голове ударило, - признался писатель Геннадий СОКОЛОВ, специализирующийся на истории противостояния спецслужб России и Запада. - Быстренько достал папку с фотографиями героинь моих прежних «шпионских» расследований. Катя Затуливетер! Как же они с Бутиной похожи. Обе молодые, красивые, рыжие бестии. Возможно, крашеные, не знаю. Но точно знаю, что рыжий цвет волос сбивает наповал мужиков.

- На секс-шпионаж намекаете, Геннадий Евгеньевич?

- Как же без него! Но не я намекаю, заметьте, а ФБР и МИ-5.

Напомню дело Затуливетер. В свое время оно было очень громким. 25-летнюю Катю арестовали в 2010 году в Лондоне. Британская МИ-5 обвинила ее в шпионаже в пользу России. Катя родилась в Кабардино-Балкарии. Закончила факультет международных отношений Петербургского университета. Продолжила учебу в британском университете Брэдфорда, где получила магистерскую степень. К моменту ареста 3 года работала помощницей влиятельного члена британской Палаты общин от Либерально-демократической партии Майка Хэнкока. 64-летний депутат был членом комитета Палаты общин по обороне и Парламентской ассамблеи Европы.

Катя Затуливетер Фото: ТАСС

Катя ЗатуливетерФото: ТАСС

- Серьезный дядька!

- Еще бы! Парламентский комитет по обороне – это ж святая святых британских госсекретов. По утверждению МИ-5, все эти годы Катя якобы сожительствовала с шефом, через него узнавала важные военные секреты, включая расположение атомных подводных лодок ВМФ Британии и ядерного арсенала страны. И передавала в Россию. В деле также фигурировали немецкий дипломат Y, работавший в аппарате НАТО и высокопоставленный голландский чиновник L, с которыми, дескать, Катя тоже имела любовную связь и получала важные сведения. Но их имена засекретили. Хотя западная пресса быстро расшифровала обоих.

Мария Бутина также родилась в провинции. Закончила Алтайский госуниверситет по специальности «политология». Тоже поработала помощником сенатора. Но в России. В 2016 году по студенческой визе переехала в США продолжать учебу. Недавно, по данным The Washington Post, получила степень магистра » в Американском университете в Вашингтоне. По специальности «международные отношения.

- Главное совпадение с историей Затуливетер - в деле Марии также фигурирует зашифрованный персонаж. "Бутина, 29 лет, и некий «американский гражданин номер 1», 56 лет, предположительно были сожителями и имели личные отношения в период деятельности Бутиной в США".

- «Гражданин №1» - секрет Полишинеля. Это Пол Эриксон, политтехнолог Республиканской партии. Примечателен заголовок в The Daily Beast. «Предполагаемая российская шпионка соблазнила влиятельного республиканца». Через Пола, якобы, Мария и познакомилась с политическими деятелями правого спектра США.

Видимо, чтобы досадить самолюбию Эриксона и заставить его дать показания на Марию, ФБР распространяет сейчас версию, что Бутина, дескать, рассматривала их роман как "необходимый аспект своей деятельности... презрительно высказывалась о продолжении сожительства с американским «гражданином номер 1". И вроде бы предлагала еще одному американцу "секс в обмен на должность в организации, представляющей особый интерес".

Александр Торшин сейчас находится под американскими санкциями Фото: Алексей ФОКИН

Александр Торшин сейчас находится под американскими санкциямиФото: Алексей ФОКИН

ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ

- «Шпионское дело» Кати Затуливетер было откровенно политизированным, - продолжает рассказ писатель Геннадий Соколов. – Тогда только начали налаживаться отношения между Лондоном и Москвой после отравления помощника Березовского Литвиненко, которое приписывали русским. Но кому-то это замирение явно не нравилось. Грянула сенсация: впервые после «холодной войны» в стенах британского парламента поймали «русского шпиона»! Сама глава министерства внутренних дел Тереза Мэй объявила Катю угрозой национальной безопасности Великобритании. Особенно бушевал бывший резидент КГБ в Лондоне, перебежчик Олег Гордиевский: «Она нанесла больший ущерб, чем вся резидентура КГБ. Она достала сведения о британских военно-морских базах по всему миру. Она задавала важные военные вопросы, передавала их члену парламента, а он их подавал по инстанциям. Приходили ответы, она их читала, переписывала, делала копии и передавала агентам КГБ. Это был самый сильный и полезный агент КГБ за последние 30 лет. Она была завербованным агентом – в Ленинградском университете, там же, где Путин был. Это очень большая потеря для российской разведки.»

- Дело Бутиной еще более политизировано. О чем говорит уже сам факт, что ее арестовали накануне судьбоносной встречи в Хельсинки Путина и Трампа.

- Спецслужбы явно выполняли политический заказ противников президента США. Поимка «русской шпионки», жупел «угрозы Кремля» играют на руку демократам. Осенью в Штатах важные выборы в Конгресс. Надо выбить почву из-под президента. И раздуваемое сейчас «дело Бутиной» идеально для этого подходит. Ее предполагаемый «любовник» Эриксон – республиканец. Тоже ниточка к Трампу. Сама Мария – пожизненный член Национальной стрелковой ассоциации (НСА). Еще до учебы в Штатах не раз участвовала в мероприятиях «стрелков» за океаном, приглашала их руководителей в Россию по линии своей организации «Право на оружие». НСА - очень влиятельная в США структура, насчитывающая 4 миллиона «штыков», традиционный спонсор республиканцев. Еще один повод ударить по Трампу.

Конечно, ей припомнят статью «Медведь и слон» в издании National Interest в 2015 году.

Мария Бутина может получить реальный срок Фото: REUTERS

Мария Бутина может получить реальный срокФото: REUTERS

- Медведь – символ России, а слон – Республиканской партии США.

- Бутина тогда писала, что именно президент –республиканец поможет улучшить отношения между США и Россией. А вскоре на предвыборном митинге Трампа в Лас-Вегасе она спросила кандидата в президенты: «Какова будет ваша внешняя политика, особенно в отношении моей страны?" Трамп ответил:"Я знаю Путина, и вот что я вам скажу: мы с Путиным поладим".

- Да, многовато «грехов» у Марии в глазах противников Трампа и спецслужб набирается. Не случайно поэтому еще весной в Штатах ее вызывали на допросы, квартиру, где она живет, подвергли обыску. Но тогда шума не подняли. А вот теперь решили разыграть «антироссийскую карту». В тот самый момент, когда Путин и Трамп решили «поладить» в Хельсинки.

- Есть еще один нюанс. В конце прошлого года Россия держала в ценных долговых бумагах США – так называемых трежериз - $100.2 миллиарда. К лету эта цифра упала до $ 9 миллиардов. И на этой неделе продолжила падение к нулю. Резкое сокращение справедливо, учитывая опасность заморозки наших средств в результате санкций. За куплю-продажу гособлигаций США отвечает Центральный Банк России. Бывший шеф Бутиной сенатор Александр Торшин – ныне статс-секретарь и зампред ЦБ РФ. Он находится под американскими санкциями. Это тоже наверняка попытаются использовать организаторы шпионской кампании.

ЧТО ЖДЕТ НАШУ МАШУ

- Целый год в Лондоне шло следствие по громкому делу Затуливетер, - напоминает историк спецслужб Геннадий Соколов. - Сначала Катю держали под арестом, потом выпустили под залог. Несмотря на давление министра внутренних дел Терезы Мэй, курировавшей МИ-5, доказать шпионаж в пользу России не удалось. Хотя в суде участвовал бывший шеф МИ-5 Стивен Лэндер. Не нашлось даже поводов для ее депортации из страны, на чем настаивала Мэй. Катя выиграла дело у одной из самых могущественных спецслужб мира. И спокойно покинула Британию в 2012 году, после окончания срока визы. Сейчас занимается на родине своими бизнеспроектами. В частности, экотуризмом в малые города и села России.

- Что будет с Марией?

- ФБР, Минюст США явно учли неудачный опыт своих британских коллег. Хотя западные СМИ и называют Бутину шпионкой, подчас с приставкой «секс», доказательств ее работы на российскую разведку у ФБР нет. Как не было у МИ-5 в отношении Затуливетер. Сама Мария отрицает связи с российской разведкой. Поэтому спецслужбы, прокуратура Штатов пошли другим путем. Обвиняют Марию, что она якобы лоббировала интересы России, не зарегистрировавшись как иностранный агент. Есть в США такой закон еще 1938 года (Foreign Agents Registration Act, FARA). Ей грозит чуть ли не 15 лет тюрьмы.

Дело будет тянуться долго, как с Катей. Если в ноябре республиканцы не получат большинства в Конгрессе, то суд, на мой взгляд, может превратиться в политический спектакль в худших традициях маккартизма в разгар «холодной войны», охоты на красных, теперь российских «ведьм». Бутина может получить реальный срок. Будем надеяться на лучшее. Даже в случае тюремного срока всегда есть вариант обмена на реального западного шпиона. Как это было в случае с Анной Чапман.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ

Вашим же салом, да вам по мусалам

… В 2012 году я собирался после беседы с сенатором Торшиным сделать большое интервью с самой Марией о ее движении «Право на оружие». Но не успел. Вскоре тема продажи пистолетов законопослушным гражданам России была напрочь закрыта. А на одном из сайтов и вовсе появился компромат-донос на сенатора и его помощницу. Их обвиняли, ни много ни мало, в работе на… Америку. Да-да, не удивляйтесь.

Дескать, член Совета Федерации РФ и Национального антитеррористического комитета Торшин одновременно состоит пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США. «Вхож в Овальный кабинет и принимает участие в ежегодном национальном молитвенном завтраке, который устраивает президент США. На такие завтраки приглашаются высокопоставленные общественные деятели и чиновники, в том числе, зарубежные, на которых американскому руководству было бы интересно оказать «мягкое» давление. Иными словами, член Совфеда и НАК РФ, с доступом к секретной информации, фактически участвует в вербовочных мероприятиях иностранного правительства. А что же такое Национальная стрелковая ассоциация США? Это не просто клуб по интересам, организованный любителями пострелять по бутылкам. Это мощнейшая лоббистская организация, внесенная изданиями Time и Fortune в списки наиболее влиятельных международных лоббистских организаций мира, тесно связанная с Минобороны США и ЦРУ. Вопрос: что делает в рядах иностранной лоббистской организации высокопоставленный государственный деятель из России? Александр Торшин начал активно лоббировать ее интересы в России и на постсоветском пространстве. С целью легализации оборота огнестрельного оружия в России в 2011 создается межрегиональная общественная организация «Право на оружие». Руководителем организации становится Мария Бутина, член NRA. Бутину активно поддерживает Торшин. Вполне возможно, «Право на оружие» организует свои акции с помощью зарубежного финансирования и Министерству юстиции следует проверить, не должна ли она зарегистрироваться в качестве иностранного агента.»

Сегодня же «американский лоббист» Торшин находится под американскими санкциями. А Бутина – в американской тюрьме. Как незарегистрированный «иностранный агент». Но уже российский.

Чудны дела твои, Господи…

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