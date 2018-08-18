Путин: Россия готова работать над урегулированием украинского кризиса
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России в дальнейшем работать над урегулированием кризиса на Украине. Об этом он сообщил до начала переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
«Мы, конечно, будем говорить и об Украине,в контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается», - сказал Путин, говоря о темах предстоящих переговоров.
Он также отметил, что альтернативы минским соглашениям не существует. По словам Путина, Москва заинтересована в работе в рамках "нормандского формата" и контактной группы, а также готова содействовать специальной мониторинговой миссии ООН.
Меркель, в свою очередь, выразила надежду, что перемирие на востоке Украины установится к началу нового учебного года.
"Есть и остаются минские договоренности. Хотя надо констатировать, что у нас пока нет стабильного перемирия. Я надеюсь, что сейчас, к началу нового учебного года, сделать новую попытку обеспечивать перемирие", — сказала канцлер Германии.