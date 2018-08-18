2018-08-18T21:02:50+03:00
Политика

Путин: Россия готова работать над урегулированием украинского кризиса

По словам президента РФ, прогресса по кризису на Украине нет, но альтернативы минским соглашениям не существует
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела МеркельПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России в дальнейшем работать над урегулированием кризиса на Украине. Об этом он сообщил до начала переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«Мы, конечно, будем говорить и об Украине,в контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается», - сказал Путин, говоря о темах предстоящих переговоров.

Он также отметил, что альтернативы минским соглашениям не существует. По словам Путина, Москва заинтересована в работе в рамках "нормандского формата" и контактной группы, а также готова содействовать специальной мониторинговой миссии ООН.

Меркель, в свою очередь, выразила надежду, что перемирие на востоке Украины установится к началу нового учебного года.

"Есть и остаются минские договоренности. Хотя надо констатировать, что у нас пока нет стабильного перемирия. Я надеюсь, что сейчас, к началу нового учебного года, сделать новую попытку обеспечивать перемирие", — сказала канцлер Германии.

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