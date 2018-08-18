2018-08-18T21:14:59+03:00
Политика

«Очень добрая поездка»: Путин рассказал о своем визите на свадьбу главы МИД Австрии

В субботу, 18 августа, президент России посетил бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин рассказал о своем визите на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. По словам российского лидера, это была "очень добрая" поездка. Он отметил, что это был частный визит.

"Она была хорошей поездкой, очень такой доброй, это был частный визит", — сказал Путин перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, в ответ на просьбу журналистов рассказать о поездке в Австрии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в субботу, 18 августа, Путин побывал на свадьбе Кнайсль и Майлингера. Президент РФ подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Путин также произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой, вручив ей букет из желтых цветов. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский лидер провел на свадьбе один час.

Путин про визит в Австрию.

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