2018-08-18T21:34:20+03:00
Политика

Путин: "Северный поток - 2" не закрывает возможности транзитных поставок газа через Украину

По словам президента РФ, проект газопровода позволит удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы
Екатерина БОЛГОВА
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир ПутинКанцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Перед переговорами с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин заявил, что реализация проекта трубопровода "Северный поток - 2" даст возможность удовлетворить растущий европейский спрос на энергоресурсы.

"Реализация (проекта газопровода "Северный поток — 2") позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное, удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы", - сказал Путин в субботу, 18 августа.

Он отметил, что вторая очередь газопровода при этом не закрывает возможности транзитных поставок через территорию Украины. Российский лидер подчеркнул, что "Северный поток -2" является исключительно экономическим проектом.

"Хочу отметить, что главное, чтобы этот украинский транзит, традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", - добавил глава российского государства.

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