2018-08-18T22:02:37+03:00
Политика

Турция разделяет позицию России в части соблюдения прав национальных делегаций в ПАСЕ

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что в турецком парламенте планируют создать группу дружбы с российскими парламентариями
Екатерина БОЛГОВА
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Спикер Госдумы Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Евгения ГУСЕВА
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Турция разделяет позицию России по вопросу соблюдения прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Заручились полной поддержкой наших шагов в ПАСЕ со стороны Турции", - сказал Володин, говоря об итогах своего рабочего визита в Анкару.

По словам спикера Госдумы, турецкие парламентарии согласны с российскими в том, что национальные делегации нельзя лишать права голоса в ПАСЕ.

Напомним, ранее Володин встретился с главой Великого национального собрания Турции Биналом Йылдырымом. По словам главы Госдумы, участники встречи достигли "взаимопонимания по всему спектру вопросов, которые обсуждали".

"В Госдуме есть группа дружбы с парламентом Турции, но у них такой группы нет. Будут такую группу создавать", - добавил Володин.

Кроме того, он провел встречу с главой МИД Турции Мавлютом Чавушоглу, в ходе которой они рассмотрели "возможность сотрудничества двух стран на международных площадках", передает ТАСС.

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