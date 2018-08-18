Обрушение моста в Генуе: число жертв выросло до 43 человек
Количество жертв обрушения моста в Генуе выросло до 43 человек, поскольку один из пострадавших умер в больнице. Как сообщило агентство ANSA, в госпитале Сан-Мартино скончался 36-летний выходец из Румынии.
Напомним, днем во вторник, 14 августа, у итальянского города Генуя рухнул 100-метровый пролет автомобильного моста на скоростной трассе A10. В этот момент там находились более 30 легковых и грузовых автомобилей. В настоящее время около пяти человек остаются пропавшими без вести. Больше 600 жителей лишились крова, так как были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи места происшествия.
Ранее в субботу, 18 августа, руководство компании Autostrade per l'Italia, которая занимается автодорогами в Италии, впервые принесло извинения жителям Генуи и всем пострадавшим при обрушении моста. В этот день во всей Италии объявлен день национального траура.
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