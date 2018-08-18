2018-08-18T22:24:46+03:00
Происшествия

Обрушение моста в Генуе: число жертв выросло до 43 человек

По данным агентства ANSA, один из пострадавших в результата обрушения моста в Генуе умер в больнице
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Обрушившийся автомобильный мост в ГенуеОбрушившийся автомобильный мост в ГенуеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Количество жертв обрушения моста в Генуе выросло до 43 человек, поскольку один из пострадавших умер в больнице. Как сообщило агентство ANSA, в госпитале Сан-Мартино скончался 36-летний выходец из Румынии.

Напомним, днем во вторник, 14 августа, у итальянского города Генуя рухнул 100-метровый пролет автомобильного моста на скоростной трассе A10. В этот момент там находились более 30 легковых и грузовых автомобилей. В настоящее время около пяти человек остаются пропавшими без вести. Больше 600 жителей лишились крова, так как были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи места происшествия.

Ранее в субботу, 18 августа, руководство компании Autostrade per l'Italia, которая занимается автодорогами в Италии, впервые принесло извинения жителям Генуи и всем пострадавшим при обрушении моста. В этот день во всей Италии объявлен день национального траура.

Еще больше материалов по теме: «Обрушение автомобильного моста в Генуе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Турция разделяет позицию России в части соблюдения прав национальных делегаций в ПАСЕ
Путин: "Северный поток - 2" не закрывает возможности транзитных поставок газа через Украину
«Очень добрая поездка»: Путин рассказал о своем визите на свадьбу главы МИД Австрии
Путин: Россия готова работать над урегулированием украинского кризиса
Перед совместным выступлением с Меркель Путин по-джентльменски уступил ей трибуну
Задержанную в США россиянку Бутину перевели в другую тюрьму
Путин назвал энергетику одним из приоритетов сотрудничества России и Германии
Глава МИД Германии заявил, что Берлин планирует придать новую динамику минскому процессу
Путин прибыл на переговоры с Меркель в резиденцию Мезеберг
В интернете появилось видео испытаний нового снаряда в ДНР
Климкин назвал «тотальной катастрофой» итоги выпускного экзамена украинских школьников
Эрдоган переизбран на пост председателя Партии справедливости и развития
В Грузии побили мировой рекорд по сборке кубика Рубика под водой
Украина заблокировала танкер "Механик Погодин" в порту Херсона на три года
Володин пригласил министра иностранных дел Турции посетить Госдуму
В Германии заявили, что Берлин не должен отказываться от энергопроектов с Москвой из-за США
Путин отметил вклад Кофи Аннана в наращивание миротворческого потенциала ООН
Путин на свадьбе Карин Кнайсль вручил ей букет цветов
В МИД России выразили соболезнования в связи со смертью Кофи Аннана
Ливень во Львове: из затопленных машин эвакуировали 130 человек
Похороны Ареты Франклин состоятся 31 августа
Самый требовательный кот в мире ищет хозяев
Жертвами обрушения моста Моранди в Генуе стали более 40 человек
Путин прибыл в Штирию, где состоится свадьба главы МИД Австрии
Порошенко запретил российским резидентам взыскивать долги с «Укроборонпрома»
Лукашенко уволил все руководство правительства Белоруссии
Депутат Верховной Рады сравнил Украину с «шахидом»