В Киеве «Бук» врезался в бизнес-центр после репетиции парада
В субботу, 18 августа, в столице Украины зенитный ракетный комплекс «Бук» врезался в здание бизнес-центра. Это произошло после репетиции парада, передает Общественное телевидение Украины.
Очевидцы рассказали журналистам, что военная техника направлялась с репетиции военного парада ко Дню независимости страны. Репетиция мероприятия состоялась на центральной улице Киева Крещатике. На фотографиях заметна, что зенитная установка повредила фасад здания бизнес-центра.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что парад по случаю Дня независимости страны пройдет в Киеве 24 августа. Он отметил, что на параде впервые будут использоваться новые воинские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!», которыми было заменено «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!», использовавшиеся со советских времен.
В Киеве "Бук" врезался в здание офис-центра после парада на Крещатике. Фото: "Общественное ТВ"/Twitter