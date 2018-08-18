В Киеве «Бук» врезался в бизнес-центр после репетиции парада

СЕГОДНЯ 22:51 2018-08-18T22:52:06+03:00

24 августа в столице Украины пройдет парад по случаю Дня независимости страны

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В субботу, 18 августа, в столице Украины зенитный ракетный комплекс «Бук» врезался в здание бизнес-центра. Это произошло после репетиции парада, передает Общественное телевидение Украины.

Очевидцы рассказали журналистам, что военная техника направлялась с репетиции военного парада ко Дню независимости страны. Репетиция мероприятия состоялась на центральной улице Киева Крещатике. На фотографиях заметна, что зенитная установка повредила фасад здания бизнес-центра.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что парад по случаю Дня независимости страны пройдет в Киеве 24 августа. Он отметил, что на параде впервые будут использоваться новые воинские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!», которыми было заменено «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!», использовавшиеся со советских времен.