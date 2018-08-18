Путин: важно сохранить иранскую ядерную сделку

18 Авг. 23:04 2018-08-18T23:04:57+03:00

По словам президента России, этот вопрос будет обсуждаться в ходе его переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о важности сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. По его словам, этот вопрос будет подниматься на его встрече с канцлером ФРГ.

«Безусловно, без этого не обойдется. Крайне важно сохранить эту одобренную Советом безопасности ООН многостороннюю договоренность, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения», — сказал Путин.

В свою очередь, Меркель отметила, что Германия по-прежнему выступает за сохранение указанной сделки. Она подтвердила, что этот вопрос будет обсуждаться на на переговорах.

"Одной из тем будет Иран. Германия поддерживает сохранение ядерной сделки, но мы наблюдаем с беспокойством за действиями Ирана в регионе, будь то конфликт в Йемене, программа по развитию баллистических ракет, ситуация в Сирии", - сказала канцлер Германии.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал вернуть санкции, отмененные в связи с этим соглашением, а также ввести новые ограничительные меры.