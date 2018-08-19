2018-08-19T00:31:44+03:00
Экономика

Мадуро объявил о повышении минимальной зарплаты в Венесуэле в 60 раз

После деноминации уровень зарплат в стране должен быть не ниже 1800 суверенных боливаров
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Минимальная зарплата в Венесуэле будет увеличена в 60 раз. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в своем телевизионном обращении.

«Я решил внедрить новую минимальную зарплату, привязанную к петро, и поэтому зафиксировал минимальную зарплату для всех на уровне в 1800 суверенных боливаров или 0,5 петро», - сказал глава государства.

Пенсии венесуэльцев теперь будут не ниже этой суммы. Президент также предупредил граждан о повышении НДС с 12% до 16%, передает газета Nacional.

Установленная 20 июня этого года минимальная зарплата составляла 3 миллиона боливаров. После деноминации, которая намечена на 20 августа, она составила бы всего 30 суверенных боливаров.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что Мадуро объявил о проведении в стране деноминации, в ходе которой с купюр уберут пять нулей. Новая валюта будет называться «суверенный боливар» и будет привязана к национальной криптовалюте петро.

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