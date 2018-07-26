2018-07-26T07:58:47+03:00
Экономика

Деноминацию боливара в Венесуэле отложили до 20 августа

На новых купюрах уберут пять нулей и сразу привяжут к национальной криптовалюте петро
Юлия ДИВЕЕВА
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Старые боливары в Венесуэле начнут менять на новые с 20 августаСтарые боливары в Венесуэле начнут менять на новые с 20 августаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Венесуэле власти решили перенести дату начала деноминации национальной валюты – боливара. Об этом 25 июля сообщил президент страны Николас Мадуро.

По его словам, с 20 августа в обращение на территории Венесуэля начнут поступать новенькие банкноты. Глава государства подчеркнул, что суверенный боливар после деноминации будет привязан к венесуэльской криптовалюте – петро.

На новых купюрах валюты Боливарианской республики уберут сразу пять нулей, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост инфляциив Венесуэле до миллиона процентов. При этом ВВП страны упадет на 18 процентов. По оценкам экспертов МВФ, Боливарианская республика находится в «глубоком экономическом и социальном кризисе», что это связано со «значительным падением добычи нефти».

Как передавал корреспондент "КП" из Каракаса, в Венесуэле существует параллельно три курса доллара. Первый- официальный, по которому меняют деньги в банках и государственных обменных пунктах.

Второй - «черный», который в 30 раз выше официального. При нем вы меняете доллары на боивары переводом на карточку. И есть курс обмена на наличные. Он не такой выгодный, как «черный», но вы получаете за доллары купюры, которые позволяют расплачиваться быстрее, чем через терминалы, и не стоять в очередях.

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