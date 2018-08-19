Песков: Переговоры Путина и Меркель были детальными и обстоятельными

СЕГОДНЯ 00:47 2018-08-19T00:47:02+03:00

Главы государств не ставили перед собой цели достигнуть договоренностей в ходе встречи

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Завершившиеся переговоры между президентом России Владимиром Путиными канцлером германии Ангелой Меркель, были детальными и обстоятельными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе рабочего обеда стороны не планировали достичь каких – либо договоренностей.

«Произошла сверка часов», - пояснил представитель Кремля.

Он отметил, что Путин и Меркель единодушны в мнении, что политизировать проект «Северный поток – 2» неправильно, передает ТАСС.

«Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого проекта. И Путин, и Меркель сошлись в том, что абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект», - рассказал Песков.

Ранее сайт kp.ru писал, что в загородной резиденции правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг завершилась встреча президента России канцлера Германии, которая длилась три часа. На повестке были вопросы урегулирования конфликта на Украине, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, двусторонние отношения РФ и ФРГ, в частности проект строительства газопровода «Северный поток-2».