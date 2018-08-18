Переговоры Путина и Меркель продолжались три часа

18 Авг. 23:48 2018-08-18T23:48:58+03:00

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходили в формате рабочего обеда Фото: REUTERS

Лидеры России и Германии обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и проект газопровода «Северный поток-2»

Изменить размер текста: A A

В загородной резиденции правительства ФРГ завершилась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Переговоры глав государства длились три часа.

На повестке были вопросы урегулирования конфликта на Украине, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, двусторонние отношения РФ и ФРГ, в частности проект строительства газопровода «Северный поток-2». Обсуждение проходило в формате рабочего обеда.

Вместе с российским лидером в переговорах с немецкой делегацией участвовали помощник президента Юрий Ушаков и замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Владимир Путин прибыл в резиденцию правительства Германии для почетных гостей Мезеберг на переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

А до этого президент России побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Он сделал молодоженам несколько подарков и станцевал с невестой и оставил пожелание на машине.