Украинский журналист посмеялся над «новинками» военной техники страны

СЕГОДНЯ 04:54 2018-08-19T06:58:05+03:00

В армии Украины есть танки Т-84 «Оплот» и Т-84 «Ятаган» - каждый в единичном экземпляре

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Во время парада военной техники в Киеве, который власти Украины устраивают в День независимости, стране нечем будет похвастать. Такое мнение высказал ведущий телеканала «Один плюс один» Александр Дубинский.

«Посмотрел фото разных авторов с репетиции парада на День независимости. Не совсем понимаю, чем вообще мы собираемся хвастаться?», - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, «новая» военная техника республики – это Cамоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана», которая еще недоработана, это танки Т-64, которые были сняты с производства еще в 1987 году. Кроме того на вооружении армии Украины имеются по одному танку Т-84 «Оплот» и Т-84 «Ятаган».

«Что демонстрируем? Куда ушли деньги, которые мы четыре с половиной года платим в качестве военного сбора?», - поинтересовался Дубинский.

Журналист предложил показать на параде автомобиль Bentley Bentayga депутата Верховной рады Сергея Пашинского, связанного с украинской оборонкой.

«Это самое высокотехнологичное достижение военной промышленности за годы войны», - считает телеведущий.

Ранее сайт «КП» писал, что 18 августа в столице Украины на центральной улице города Крещатике проходила репетиция парада военной техники, который состоится 24 августа в День независимости страны. После завершения мероприятия одна из боевых машин - ЗРК «Бук», врезалась в стену бизнес-центра и повредила фасад здания.