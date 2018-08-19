Японская АЭС «Фукусима-1» получит дополнительную защиту от цунами

СЕГОДНЯ 11:46 2018-08-19T11:46:40+03:00

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Аварийная японская атомная электростанция «Фукусима-1» получит дополнительную защиту от цунами. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным газеты Yomiuri, дополнительные меры предосторожности предпринимаются скорее для защиты океана от «Фукусимы», чем наоборот. Таким образом специалисты намерены избежать утечки высокорадиоактивных веществ, которые в больших количествах скапливаются в подвальных помещениях под энергоблоками станции.

В случае удара цунами эти вещества могут попасть в воды мирового океана. Отмечается, что компания-оператор станции Tokyo Electric Power уже начала работы по изоляции подвальных помещений.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы охлаждения реакторов. В результате в трех энергоблоках расплавилось ядерное топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и с большими выбросами радиоактивных веществ, которые загрязнили прилегающую к станции местность.

Ликвидационные работы на «Фукусиме-1» продолжаются до сих пор, идет дезактивация загрязненных территорий. Полный снос станции запланирован на 2040-е годы.