Трамп признал, что в США царит маккартизм

СЕГОДНЯ 17:52 2018-08-19T17:52:29+03:00

Об этом свидетельствует тот факт, что спецпрокурор Роберт Мюллер продолжает "гнуть" свою линию в антироссийском расследовании, отказываясь смотреть фактам в лицо

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в стране вновь царит маккартизм, причем в худшем его проявлении. Об этом глава государства заявил в воскресенье, 19 августа, комментируя статьи New York Times, посвященные антироссийскому расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, что накануне по данному делу был допрошен юридический консультант Белого дома Дон Макган. На протяжении нескольких часов он давал показания в рамках расследования возможного "вмешательства" России в президентские выборы в США 2016 года.

Журналисты издания назвали Макгана "крысой", на что Трамп поспешил заверить, что сам разрешил сотруднику Белого дома участвовать в данном процессе, хотя мог этого и не делать. Более того, администрация президента "с готовностью" предоставила следствию более миллиона страниц различных документов.

По мнению главы государства, то, что происходит сейчас в США можно назвать лишь "отвратительной охотой на ведьм", участие в которой принимают не только политики, но и журналисты.

"Так много жизней было разрушено понапрасну - маккартизм в худшем его виде. Тем не менее Мюллер и его банда по-прежнему не хотят смотреть правдивым фактам в лицо, а СМИ и того хуже", - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, что антикоммунистическое движение маккартизм было названо в честь сенатора Джозефа Раймонда Маккарти. Именно ему удалось убедить американцев в том, что советские шпионы находились повсюду, а власти Штатов были недостаточно строги к СССР.