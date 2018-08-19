2018-08-19T19:53:01+03:00
Авто

Составлен рейтинг самых популярных у россиян автомобилей на "механике"

За первые шесть месяцев 2018 года в нашей стране было продано более 350 тысяч новых легковых машин с такой коробкой передач
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Автомобиль Lada Priora. Фото ИТАР-ТАСС Станислав КрасильниковАвтомобиль Lada Priora. Фото ИТАР-ТАСС Станислав Красильников
Изменить размер текста:

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных среди россиян марок легковых автомобилей с механической коробкой передач.

Речь идет о новых машинах, проданных на территории нашей страны за первые 6 месяцев 2018 года. Всего таких насчитывается более 350 тысяч, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

В результате самой продаваемой среди автомобилей с механической коробкой передач стала российская LADA. Наши соотечественники приобрели порядка 154 тысяч машин этой марки, что на 22,1% больше, чем в прошлом году. Следом идет французская Renault, продажи которой составили 51,6 тысячи автомобилей за первое полугодие, а замыкает тройку корейская KIA с результатом в 23,9 тысячи реализованных экземпляров.

В пятерку лидеров вошли также Hyundai с 21,4 тысячи проданных машин на "механике" и Volkswagen - 15,9 тысячи. Кроме того, в рейтинг попали Skoda (15 тыс.), Chevrolet (14,2 тыс.), Nissan (12,9 тыс.), УАЗ (9 тыс.) и Datsun (7 тыс.), сообщается на сайте "Автостата".

Ранее сайт kp.ru публиковал список самых популярных у россиян подержаных автомобилей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 6,9 балла
Пьяный водитель сбил толпу людей возле ночного клуба по Франции
Контракт на поставки Минобороны новых Су-57 будет подписан до конца лета
Египетские ученые выяснили, кто был похоронен в таинственном черном саркофаге
Трамп заменил выбранную его женой мебель в Белом доме на более роскошную
Трамп признал, что в США царит маккартизм
На Украине столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль
США опасаются вмешательства России, Китая, Ирана и КНДР в выборы-2018
В МИД Ирана заявили о намерении США устроить госпереворот в республике
"Вне политики": Украинский футболист признался, что уважает гимн и флаг России
В Кремле заявили, что Путин не планирует посещать свадьбу Шредера
Минсельхоз: Экспортный потенциал российского АПК составляет $20 млрд
В Совфеде заявили о готовности участников «Северного потока-2» к санкциям США
Модернизированный вертолет Ми-26Т2В успешно совершил первый полет
Мужчина устроил стрельбу в испанском баре: погиб один человек, трое ранены
В одной из больниц США одновременно забеременели 16 медсестер
Замглавы РКК "Энергия" и двое его подчиненных задержаны по делу о взятках
Нурмагомедов признался, что мечтает сокрушить Макгрегора как "цыпленка"
Bild: Путин может посетить в октябре свадьбу Герхарда Шредера
Приставы взыскали более 2 трлн рублей задолженностей россиян перед банками в 2018 году
Власти Северной Кореи примут экспертов ИКАО для проведения проверок
Число жертв наводнения в индийском штате Керала достигло 357 человек
Появилось видео тоста Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии
Появилось видео танца Путина с главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе