Составлен рейтинг самых популярных у россиян автомобилей на "механике"

СЕГОДНЯ 19:52 2018-08-19T19:53:01+03:00

За первые шесть месяцев 2018 года в нашей стране было продано более 350 тысяч новых легковых машин с такой коробкой передач

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Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных среди россиян марок легковых автомобилей с механической коробкой передач.

Речь идет о новых машинах, проданных на территории нашей страны за первые 6 месяцев 2018 года. Всего таких насчитывается более 350 тысяч, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

В результате самой продаваемой среди автомобилей с механической коробкой передач стала российская LADA. Наши соотечественники приобрели порядка 154 тысяч машин этой марки, что на 22,1% больше, чем в прошлом году. Следом идет французская Renault, продажи которой составили 51,6 тысячи автомобилей за первое полугодие, а замыкает тройку корейская KIA с результатом в 23,9 тысячи реализованных экземпляров.

В пятерку лидеров вошли также Hyundai с 21,4 тысячи проданных машин на "механике" и Volkswagen - 15,9 тысячи. Кроме того, в рейтинг попали Skoda (15 тыс.), Chevrolet (14,2 тыс.), Nissan (12,9 тыс.), УАЗ (9 тыс.) и Datsun (7 тыс.), сообщается на сайте "Автостата".

Ранее сайт kp.ru публиковал список самых популярных у россиян подержаных автомобилей.