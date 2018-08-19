Президент Афганистана призвал талибов* к временному перемирию

СЕГОДНЯ 20:50 2018-08-19T20:50:46+03:00

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Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении временного режима перемирия с членами радикального исламистского движения "Талибан"*. Власти готовы пойти на такой шаг в связи с приближением исламского праздника Курбан-байрам.

По словам главы государства, режим прекращения огня вступит в силу уже в понедельник, 20 августа и продлится до дня рождения Пророка, отмечаемого 21 ноября. Главным условием поддержания перемирия является наличие такого же намерения у террористов.

"Мы призываем руководство движения "Талибан" приветствовать стремление афганцев к прочному и реальному миру и настоятельно призываем их подготовиться к мирным переговорам, основанным на исламских ценностях и принципах", - написал Гани в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что в июне этого года президент Афганистана уже объявлял временное перемирие с талибами*. Тогда это было связано с приближением дня окончания Рамадана. Тогда радикалы отказались продлевать режим прекращения огня, передает сайт kp.ru.

* - запрещенная в России террористическая группировка.