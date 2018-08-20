2018-08-20T02:23:22+03:00
Экономика

В России уровняли цену на водку любой крепости

Бутылка и слабой, и крепкой водки в розничной торговле будет стоить не ниже 205 рублей
Юлия ДИВЕЕВА
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В России на всю водку установлена единая минимальная ценаВ России на всю водку установлена единая минимальная ценаФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В России ввели единую минимальную цену на водку любой крепости. Такое решение приняло Министерство финансов РФ.

С 20 августа бутылка слабой водки будет стоить, также как и бутылка сорокаградусной – 205 рублей за 0,5 литра. Это значит, что минимальная цена на водку крепостью 37-38 градусов вырастет на девять рублей, на водку 38-39 градусов – на четыре рубля за 0,5. При этом минимальная цена более крепкой водки останется на прежнем уровне.

С завода водку будут отпускать по цене 173 рубля за 0,5 л, оптовая цена составит 178 рублей.

Как ранее писа сайт kp.ru, минимальные цены на водку устанавливают с 2009 года. До сих пор они были разными (зависели от крепости напитка). Например, поллитра от 37 до 38 градусов стоили как минимум 196 руб., от 38 до 39 градусов — 201 руб. За 40-градусную водку надо было отдать не меньше 205 руб.

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