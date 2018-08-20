Ушаков: Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет в Париже
Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате» на уровне глав государств могут пройти в Париже. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, этот вопрос затрагивался в ходе встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
«Обсуждали возможность проведения этой встречи. Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи», - рассказал Ушаков в интервью газете «Известия».
Он отметил, что российская сторона не возражает против проведения саммита в Париже. Путин и Меркель не обозначили четких временных рамок и даты встречи «нормандской четверки».
Как рассказывал сайт kp.ru, 12 июня в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» (России, Германии, Франции и Украины). Переговоры продолжались более четырех часов.
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