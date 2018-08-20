2018-08-20T04:04:46+03:00
Политика

В Бундестаге призвали обсуждать вопрос возвращения сирийский беженцев с Асадом

Немецкий депутат заявил о необходимости создания ситуации, которая позволит сирийцам вернуться на родину
Юлия ДИВЕЕВА
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В Бундестаге заявили о необходимости сотрудничать с АсадомВ Бундестаге заявили о необходимости сотрудничать с АсадомФото: REUTERS
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Обсуждать вопрос возвращения сирийских беженцев на родину нужно непременно с президентом Сирии Башаром Асадом. Такое мнение высказал спикер фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге Армин-Паулюс Хампель.

"В соответствии с задачами нашей миграционной политики целью должно быть создание ситуации, которая бы позволила беженцам вернуться на родину", - заявил оню

Хампель подчеркнул, что Германии необходимо вести переговоры с Асадом, "нравится нам это или нет. Он назвал предложение российской стороны по возвращению беженцев разумным, однако Европе следует потребовать от Дамаска гарантий того, что вернувшихся граждан не станут преследовать.

Представители других партий выразили ФРГ не разделяют воодушевление АдГ по вопросу сотрудничества с Асадом по возвращению на родину беженцев, передает ТАСС.

Как рассказывал сай "КП", 18 августа состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она прошла в формате делового ужина в резиденции правительчства германии. В ходе переговоров российский лидер призвал европейские государства активнее содействовать возвращению сирийских беженцев в свои дома.

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