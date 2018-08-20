В Новой Зеландии министр поехала рожать на велосипеде

СЕГОДНЯ 04:43 2018-08-20T04:44:32+03:00

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Министр Новой Зеландии по делам женщин Джули Джентер дотправилась в роддом, чтобы родить, на велосипеде. Об этом чиновница сообщила в своем Инстаграме.

«Прекрасное воскресное утро для поездки на велосипеде, в больницу, для того, чтобы наконец родить этого ребенка.Ну вот, момент настал, пожелайте мне удачи! Мы с моим партнером выбрали велосипеды, потому что в машине было места только для группы поддержки, но зато это отлично подняло мне настроение!», - подписала Джентер свою фотографию.

Представительница партии Зеленых известна на всю страну как страстная велосипедистка. Более того, 38-летняя Джентер по совместительству исполняет еще и обязанности помощника министра транспорта.

Как передает телекомпания BBC, велосипеды будущие родители выбрали с электромотором, к тому же дорога шла, по большей части, под горку. Для такой опытной велосипедистки, как Джентер, это путешествие не было трудным. Она даже пошутила, что если бы почаще забиралась на последних неделях в седло, то пораньше инициировала бы роды.

Теперь Джули уйдет в декретный отпуск на три месяца. Министр стала одной из многих женщин-политиков, которые не бояться совмещать карьеру с материнством. Как писал сайт kp.ru, 21 июня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн впервые стала мамой. 37-летняя глава правительства родила дочь в одной из больниц Окленда.