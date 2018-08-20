2018-08-20T05:05:21+03:00
Экономика

Греция вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов

Страна успешно завершила программу макрофинансовой помощи ЕС
Юлия ДИВЕЕВА
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Греция завершила программу макрофинансовой помощиГреция завершила программу макрофинансовой помощиФото: REUTERS
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Греция вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. Об этом сообщает Европейский стабилизационный механизм (ESM).

В заявлении Стабфонда еврозоны говорится, что Афины успешно завершили третью программу внешней макрофинансовой, предоставленную ESM.

«Сегодня мы можем уверенно завершить программу ESM без запуска новых дополнительных программ спасения, поскольку впервые с начала 2010 года Греция может стоять на своих ногах», - отметили в Стабфонде.

Там отметили невероятные усилия греческого народа, который сделал это возможным, а также плодотворное сотрудничество с нынешним правительством страны. В ESM поблагодарили европейских партнеров за кредиты Афинам и «облегчение бремени задолженности», передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Греция находилась под программами внешней помощи с 2010 года, завершившаяся третья программа предполагала помощь объемом в 80 миллиардов евро.

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