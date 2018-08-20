Экс-адвоката Трампа подозревают в махинациях на $20 млн

СЕГОДНЯ 05:35 2018-08-20T05:35:29+03:00

Юриста могут заставить сотрудничать со следствием, в том числе и по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США

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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа мог незаконно получить более 20 миллионов долларов. Майкла Коэна подозревают в финансовых махинациях для получения кредитов.

Как пишет газета The New York Times, в Нью-Йорке в отношении юриста начали проверку. Следователи полагают, что он мог предоставить банкам заведомо ложные сведения о своих активах, чтобы получить деньги на нужды таксомоторной компании.

Кроме того, Коэн мог выплачивать деньги за молчание женщинам, утверждавшим во время предвыборной кампании 2016 года, что они вступали с Трампом в интимные отношения. Если информация подтвердиться, адвокату предъявят обвинения еще до конца августа.

Издание не исключает, что Коэн в итоге согласится сотрудничать со следователями, в том числе и с командой спецпрокурора США Роберта Мюллера, курирующего расследование относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы.

Как писал сайт kp.ru, СМИ сообщили о аудиозаписи, которую нашли при обыске в офисе Коэна. Якобы, юрист втайне записал разговор с Трампом,состоявшийся за два месяца до президентских выборов 2016 года. Они обсуждали денежное вознаграждение за молчание экс-модели Playboy Карен Макдугал, которая незадолго до этого заявила, что в 2006 году состояла в отношениях с республиканцем.