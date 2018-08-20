В пожаре в московской квартире погиб один человек

СЕГОДНЯ 07:22 2018-08-20T07:22:44+03:00

В Москве в пожаре погиб один человек Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Из горящего дома спасли 17 человек, в том числе троих детей

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Один человек погиб во время пожара в Москве. Об этом сообщили в экстренных службах.

Загорелась квартира на девятом этаже 16-этажного дома, расположенного по адресу: улица Илимская, дом 6. Огонь перекинулся на несколько балконов с десятого по двенадцатый этажи.

Прибывшие на место пожарные смогли оперативно ликвидировать возгорание. По их оценкам, площадь пожара составила 50 квадратных метров, передает ТАСС.

Из горящего дома были спасены 17 человек, в том числе трое детей. Одному из них потребовалась медицинская помощь. Еще 22 жильца были эвакуированы во время тушения. Их временно разместят в ближайшей школе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 10 августа вспыхнул пожар в жилом доме, расположенном по адресу: улица 3-я Хорошёвская, 7. Пламя перекинулось на крышу. Пожарным удалось полностью потушить огонь через несколько часов. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.