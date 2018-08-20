2018-08-20T08:43:45+03:00
Политика

«Добить страну»: Депутат Рады жестко раскритиковал идею прекратить пассажирское сообщение с Россией

Нардеп Вадим Рабинович предсказал Украине нищету и прозябание в случае ограничения свободы перемещения между странами
Денис СУХОВ
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Депутат Рады Вадим Рабинович. Фото: Zuma TASSДепутат Рады Вадим Рабинович. Фото: Zuma TASS
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Инициатива министерства инфраструктуры Украины о прекращении пассажирского сообщения с Россией направлена на «добивание» собственной страны. Такое мнение выразил депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович.

В частности, он напомнил, что за первые шесть месяцев этого года только по данным госстата на заработки в Россию отправились 238 тысяч украинцев.

«Миллионы работают там. Десяток миллиардов примерно потребляет наша страна от гастрабайтеров и за счет этого хоть как-то держится на плаву», - подчеркнул Рабинович.

По его словам, в случае прекращения железнодорожного сообщения с Россией украинское государство потеряет доходы от транзита. В конечном итоге такой путь направлен на обособление от мировой экономики.

«И так уже Шелковый путь пошел (мимо Украины), и так все пути пойдут вокруг нас. Будет вот такая развивающаяся мировая экономика, а в центре — Украина, через которую ничего не ходит», - сказал Рабинович.

Депутат отметил, что в настоящее время Киве развивает торговые отношения только с Россией, а значит любые радикальные меры против Москвы незамедлительно скажутся на благосостоянии Украины.

«У нас сегодня торговый оборот растет только с Россией. У вас задача одна: добить страну, заставить здесь остаться 10-12 миллионов человек и превратить ее в какой-то агропромышленный комплекс с рабами для Запада», - заключил парламентарий.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подготовил инициативу о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россиейю Ожидается, что инициативу рассмотрят в правительстве после 24 августа.

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