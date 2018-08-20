Минобороны: В частях ЦВО и ВВО началась внезапная проверка боеготовности

СЕГОДНЯ 12:24 2018-08-20T12:28:47+03:00

В преддверии стратегических маневров «Восток-2018» на восточном театре проводится комплекс из 16 учений

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В частях и соединениях Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня с 5:00 мск в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности», - рассказал Шойгу.

По его словам, в преддверии стратегических маневров «Восток-2018» на восточном театре выполняется комплекс из 16 подготовительных мероприятий. Основное внимание уделяется подготовке воинских объединений, соединений и частей к выполнению задач по предназначению и своевременному выводу органов сил в исходные районы учений.

«Для проверки вопросов авиационной готовности и выполнения задач территориальной обороны в границах трех военных округов предусмотрено привлечение ряда военных комиссариатов», - добавил Шойгу.

Министр уточнил, что проверка боеготовности пройдет с 20 по 25 августа. Шойгу призвал уделить особое внимание строгому соблюдению мер безопасности, сохранности оружия и боеприпасов на всех этапах маневров, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

Ранее стало известно, что в стратегических маневрах «Восток-2018» примут участие китайские военнослужащие в рамках совместных учений в Забайкальском крае.