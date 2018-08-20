2018-08-20T15:01:50+03:00
Общество

Сестры Хачатурян, убившие отца, признали вину

Как сообщили адвокаты обвиняемых, Мария, Кристина и Ангелина дали развернутые показания
Екатерина БОЛГОВА
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Три сестры ХачатурянТри сестры ХачатурянФото: СОЦСЕТИ
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Сестры Хачатурян, убившие своего отца Михаила Хачатуряна, признали вину в убийстве. Как сообщили адвокаты обвиняемых, Мария, Кристина и Ангелина дали развернутые показания следствию.

"Мария дала показания, которые можно считать признательными. Но сейчас мы даем более развернутые показания, которые рассказывают предшествующие события, начиная с рождения, можно сказать", — сообщил адвокат Марии Хачатурян (младшей из сестер) Ярослав Пакулин.

Он отметил, что, по словам Марии, она нанесла отцу не больше пяти ножевых ударов. Адвокат подчеркнул, что экспертиза еще не проведена, поэтому сложно сказать, какой именно удар был смертельным для Хачатуряна.

"Сейчас новый следователь, мы даем развернутые показания. Кристина сообщила, что только лишь распылила газ из баллончика в лицо (отцу)", — заявил адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы старшей сестры, Кристины. По его словам, показания старшей сестры также можно считать признательными.

Адвокат Алексей Паршин, защищающий среднюю сестру, Ангелину, рассказал, что она тоже признала вину, передает РИА Новости.

Напомним, 27 июля в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. В убийстве признались три его дочери 17, 18 и 19 лет. Девушки рассказали, что отец ранее издевался над ними. По словам знакомых, Хачатурян домогался дочерей. Мария, Кристина и Ангелина задержаны, суд арестовал их на два месяца.

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