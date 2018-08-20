2018-08-20T16:05:15+03:00
Общество

Васильева категорически не согласилась с идеей ограничить число приемных детей в семье

Ранее стало известно о разработке законопроекта, который может ограничить число детей в семье усыновителя до трех
Денис СУХОВ
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Министр просвещения Ольга ВасильеваМинистр просвещения Ольга ВасильеваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Число приемных детей в семье усыновителя нельзя искусственно ограничивать. Такое мнение выразила глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева.

Ранее на пресс-конференции в "Комсомольской правде" министр сообщила о подготовке законопроекта, который с 1 января 2020 года может ограничить число детей в семье усыновителя до трех, включая как приемных, так и родных. Также предполагается, что одновременно усыновить можно будет только одного ребенка, за исключением случае усыновления братьев и сестер, а также детей, которые уже ранее воспитывались вместе в одной семье.

По словам Васильевой, инициатива целиком принадлежит уже несуществующему Министерству образования и науки РФ, при этом с нынешним руководством Минпросвещения она не согласовывалась.

«Я категорически против количественного сокращения до трех детей, указанного в проекте. Это неверный подход и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения, состав которого формируется», - добавила министр.

Васильева также подчеркнула, что работа над законопроектом будет продолжена, к ней привлекут уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову, профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации, а также представителей МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

«Законопроект, нацеленный на совершенствование системы подбора приемных родителей, действительно разрабатывается и содержит ряд мер, нацеленных на защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - пояснила Васильева.

Напомним, в мае этого года Министерство науки и образования РФ было разделено на Министерство просвещения (регулирует вопросы общего и среднего профессионального образования) и Министерство науки и высшего образования (занимается высшим образованием и реализацией госполитики в научно-технической сфере).

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