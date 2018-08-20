Количество жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 10

СЕГОДНЯ 18:02 2018-08-20T18:03:16+03:00

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В понедельник, 20 августа, стало известно, что количество жертв землетрясения в Индонезии возросло. В Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили о 10 погибших.

Согласно последней информации, число пострадавших на острове Ломбок в результате стихии достигает 24 человек. В то время, как ранее сообщалось лишь о двух погибших.

Напомним, подземные толчки были зафиксированы в Индонезии вблизи города Белантинг в минувшее воскресенье. Землетрясение оказалось мощным. Сейсмологи отмечают, что сила толчков достигала магнитуды 6,9. По данным специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 25,6 километра. Причиной разразившейся стихии стал мелководный разлом, передает сайт argumenti.ru.

Добавим, что толчки в Индонезии произошли вновь спустя лишь 14 дней после предыдущего землетрясения, которое произошло вблизи Пулау-Ломбока. Тогда погибли по меньшей мере 476 человек.