Турция может изменить систему «Все включено»
Привычная россиянам турецкая система «Все включено» может очень сильно измениться. Власти страны решили развивать другой вид туризма. Отдыхающих хотят заставить ходить по музеям и экскурсиям, путешествовать по стране и посещать санатории, а не только находиться на полном пансионе в отеле.
Такие изменения, уверены политики, помогут привлечь турпоток и получить больше денег в экономику.
По итогам I квартала текущего года вклад туристического сектора в ВВП Турции составил 4% ($35 млрд). Правительство хочет увеличить эту цифру до 8% ($70 млрд). Согласно новой стратегии, республика нацелена на иностранных гостей, которые тратят за визит не менее $1 тысячи, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Глава турецкого минтуризма дал понять, что ломать существующую систему «Все включено» никто не будет.
Изменения коснутся других видов туризма с участием различных секторов бизнеса. В качестве мер стимулирования будут приняты новые законы и программы, которые поддержат «непляжный» туризм.
Эксперты туротрасли призывают пока не паниковать – заявления об отмене «Все включено» - пиар. Люди едут в Турцию в основном за пляжным отдыхом, если урезать существующий уровень обслуживания, то страна может потерять часть своих туристов.
Сайт kp.ru сравнивал систему "Все включено" в России и Турции: где действительно выгодно отдыхать и какеи ловушки подстверегают туристов.