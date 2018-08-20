2018-08-20T18:50:39+03:00
Общество

Турция может изменить систему «Все включено»

Власти страны хотят добиться того, чтобы туристы приезжали в Турцию на лечение, больше путешествовали и посещали музей, а не только находились в отелях
Ася РОМАНЧУК
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Турция может изменить привычную систему "Все включено"Турция может изменить привычную систему "Все включено"Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Привычная россиянам турецкая система «Все включено» может очень сильно измениться. Власти страны решили развивать другой вид туризма. Отдыхающих хотят заставить ходить по музеям и экскурсиям, путешествовать по стране и посещать санатории, а не только находиться на полном пансионе в отеле.

Такие изменения, уверены политики, помогут привлечь турпоток и получить больше денег в экономику.

По итогам I квартала текущего года вклад туристического сектора в ВВП Турции составил 4% ($35 млрд). Правительство хочет увеличить эту цифру до 8% ($70 млрд). Согласно новой стратегии, республика нацелена на иностранных гостей, которые тратят за визит не менее $1 тысячи, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Глава турецкого минтуризма дал понять, что ломать существующую систему «Все включено» никто не будет.

Изменения коснутся других видов туризма с участием различных секторов бизнеса. В качестве мер стимулирования будут приняты новые законы и программы, которые поддержат «непляжный» туризм.

Эксперты туротрасли призывают пока не паниковать – заявления об отмене «Все включено» - пиар. Люди едут в Турцию в основном за пляжным отдыхом, если урезать существующий уровень обслуживания, то страна может потерять часть своих туристов.

Сайт kp.ru сравнивал систему "Все включено" в России и Турции: где действительно выгодно отдыхать и какеи ловушки подстверегают туристов.

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