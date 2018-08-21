Трамп назвал условие снятия санкций с России

СЕГОДНЯ 00:27 2018-08-21T00:27:59+03:00

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Президент США Дональд Трамп озвучил условия снятия экономических санкций с России. Глава государства ожидает от Москвы желания сотрудничать с Вашингтоном по самым важным мировым проблемам.

Как передает агентство Reuters, Трамп заявил, что рассмотреть возможность снятия с России санкций он готов в том случае, если правительство РФ начнет предпринимать шаги для сотрудничества с Соединенными Штатами для решения таких важных проблем, как, например, Сирия и Украина.

Как рассказывал сайт kp.ru, в США ввели новые санкции против 5 российских IT-компаний и троих сотрудников этих фирм. В сообщении на сайте Минфина США говорится, что причиной введения санкций стала их "причастность кибератакам". А также работа на российскую Федеральную службу безопасности.

Ранее об ужесточении санкций Минфин США предупреждал 6 апреля. Под экономические ограниченич попали попали 24 россиянина, 14 отечественных компаний и два коммерсанта из Мексики, известных как Леоне Мигель и Чучо Перез.