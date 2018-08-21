2018-08-21T00:27:59+03:00
Экономика

Трамп назвал условие снятия санкций с России

Глава Белого дома ожидает от Москвы сотрудничества по основным международным проблемам
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп озвучил условия снятия экономических санкций с России. Глава государства ожидает от Москвы желания сотрудничать с Вашингтоном по самым важным мировым проблемам.

Как передает агентство Reuters, Трамп заявил, что рассмотреть возможность снятия с России санкций он готов в том случае, если правительство РФ начнет предпринимать шаги для сотрудничества с Соединенными Штатами для решения таких важных проблем, как, например, Сирия и Украина.

Как рассказывал сайт kp.ru, в США ввели новые санкции против 5 российских IT-компаний и троих сотрудников этих фирм. В сообщении на сайте Минфина США говорится, что причиной введения санкций стала их "причастность кибератакам". А также работа на российскую Федеральную службу безопасности.

Ранее об ужесточении санкций Минфин США предупреждал 6 апреля. Под экономические ограниченич попали попали 24 россиянина, 14 отечественных компаний и два коммерсанта из Мексики, известных как Леоне Мигель и Чучо Перез.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Большинство опрошенных американцев высказались за хорошие отношения с Россией
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума с 1991 гогда
В Италии из-за сильного паводка погибли восемь человек
Валерий Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой о гражданстве
Самому младшему из напавших на полицейских в Чечне было 11 лет
Украинский прокурор предложил создать спецгруппу для захвата Януковича
В Швейцарии умер Рене Ле Культр - создатель первых в мире кварцевых часов
Эксперт сравнил американские РЭБ c российской «Красухой»
Президентская библиотека обнародовала материалы дела о покушении на Ленина
Турция обратилась с жалобой в ВТО в связи с пошлинами США на сталь и алюминий
Четыре раза за неделю истребители НАТО сопровождали российские самолеты над Балтикой
Молдавия пока не будет заключать новый договор с "Газпромом"
Трамп назвал Бреннана худшим главой ЦРУ в истории страны
Концерн "Калашников" представил новый автомат АК-308 под патрон НАТО
В Испании автомобиль наехал на пешеходов, пострадали три человека
Москалькова назвала обращение с задержанной в США Бутиной бесчеловечным
Через шесть дней после обрушения моста в Генуе Трамп предложил помощь Италии
Турция может изменить систему «Все включено»
«Это бессовестная ложь»: в Ельцин-центре прокомментировали заявление Руцкого
В Москве почти на две недели перекроют улицу Ильинка
Модель с синдромом Дауна обошла 39 соперниц в конкурсе красоты