2018-07-27T14:14:28+03:00
В мире

Американский вертолет лишился иллюминатора во время полета в Японии

Это уже далеко не первый случай, когда воздушная техника США теряет запчасти в районе острова Окинава
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате происшествия никто не пострадалВ результате происшествия никто не пострадалФото: REUTERS
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Иллюминатор вертолёта ВВС США просто отделился от остальной конструкции вовремя полета недалеко от военной базы в городе Ацуги японской префектуры Канагава. Об этом сообщил министр обороны островного государства Ицунори Онодэру.

По его словам, происшествия произошло вскоре после взлета.

"Хотя это случилось в пределах военной базы США и обошлось без жертв, падение иллюминатора представляет собой серьёзный вопрос", - подчеркнул глава ведомства.

Он также потребовал от американских властей предоставить всю информацию о причинах случившегося и принять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, передает агентство Kyodo

Стоит отметить, что власти префектуры Окинава уже неоднократно требовали прекратить или хотя бы ограничить полеты американских военных самолетов над островом.

Только в прошлом месяце истребитель военно-воздушных сил США F-15 потерпел крушение у берегов Японии. И такие случаи не редкость в данном регионе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце 2017 года иллюминатор уже выпадал из конструкции американского вертолета прямо во время полета. Тогда "окно" рухнуло на спортивную площадку начальной школы в городе Гинован южной префектуры Окинава. В результате инцидента один ребенок получил травму руки.

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