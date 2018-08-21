Женщина и двое детей были ранены в результате стрельбы в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 07:23 2018-08-21T07:23:36+03:00

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На одной из центральных улиц американского города Вашингтон произошла стрельба. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе два ребенка.

Известно, что происшествие произошло вечером в понедельник, 20 августа, на 56-й улице. Сильнее всего пострадала 6-летняя девочка, которая получила огнестрельное ранение и была госпитализирована. Еще один ребенок и женщина также были доставлены в больницу. Они получили осколочные ранения.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной стрельбы, и кто ее открыл. Местная полиция продолжает поиски злоумышленника. По некоторым данным, он скрылся с места происшествия на четырехдверном седане темного цвета, передает портал Wtop,

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад стрельба была открыта также в одном из баров в испанском городе Кастрильо-Техерьего. 32-летний злоумышленник ворвался в заведение и начал расстреливать посетителей и работников из дробовика. В результате один мужчина скончался, еще трое пострадали.