На алкоголе могут появиться устрашающие картинки, как на сигаретах
Этикетки бутылок с алкоголем хотят «украсить» устрашающими картинками, как пачки с сигаретами. Изображения будут информировать потребителя о вреде спиртного. Пока этот вопрос находится в стадии решения, специалисты Минздрава прорабатывают его. Если нововведение будет утверждено, то в будущем его могут включить в Стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.
- Цель этой меры – снизить потребление спиртного населением. Донести до людей, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями. Чаще всего преступления совершаются именно под воздействием алкоголя. Подобные картинки могут стать хорошими демотиваторами, - сообщили газете «Известия» в Минздраве.
Специалисты ведомства уверены, что подобные меры принесут свои плоды. С 2013 года на бутылках с алкоголем стали размещать надпись, что чрезмерное употребление спиртного вредит здоровью. На нее отводится не менее 20% этикетки или контрэтикетки. Так же есть предупреждение, что употребление алкоголя противопоказано детям, беременным женщинам и лицам с заболеванием ЦНС.
Еще больше продвинулись в борьбе с курением. С 2017 года на пачках сигарет не менее 50% площади занимает картинка с изображением последствий курения.