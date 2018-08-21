В Кремле прокомментировали слова Трампа о готовности снять санкции против РФ

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-21T15:10:24+03:00

Президент США ранее заявил, что готов рассмотреть возможность отмены санкций, если Москва пойдёт на сотрудничество с Вашингтоном по вопросам Сирии и Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы США Дональда Трампа о готовности снять антироссийские санкции. Представитель Кремля отметил, что Россия как ни одна другая страна в мире вносит вклад в сирийское урегулирование.

"Что касается сирийских дел, то ни одна другая страна мира как РФ не вносит вклад в политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Сирии, нормализацию жизни и создание условий для активного возвращения беженцев", — сказал Песков журналистам.

Напомним, ранее Трамп сообщил о готовности снять санкции против России, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном по вопросам урегулирования в Сирии и на Украине.

Песков также отметил, что во время саммита президентов России и США Трамп не поднимал вопроса о том, какие меры ждет Вашингтон от Москвы для ослабления или снятия санкций.

"Нет, вообще об этом речь не заходила", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.