В Кремле сочли голословными заявления Microsoft о "русских хакерах"

СЕГОДНЯ 15:37 2018-08-21T15:37:27+03:00

Обвинения компании не подкреплены какими-либо доказательствами, а потому не могут считаться "достаточно серьезными"

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В Кремле посчитали "голословными" и "недостаточно серьезными" обвинения компании Microsoft о якобы попытках России "вмешаться" в американские выборы в Конгресс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что такие заявления должны быть подкреплены доказательствами.

"Мы не знаем, о каких хакерах идет речь. Мы не знаем, в чем заключается влияние на выборы. На основании чего делаются такие выводы? Мы не понимаем. Данные об этом отсутствуют", - сказал представитель Кремля.

При этом он напомнил, что ранее американские власти сами признали отсутствие доказательств какого-либо влияния российской стороны на президентские выборы.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне компания Microsoft заявила о краже информации и проведении вбросов правительствами некоторых стран. Указаний на то, что "русские хакеры" имеют к этому какое-то отношение, приведено не было, зато содержалась ссылка на статью The Washington Post, в которой все было построено лишь на домыслах.