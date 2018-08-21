Электронные сигареты разрушают структуру ДНК

СЕГОДНЯ 17:29 2018-08-21T17:29:07+03:00

Исследователи пришли к выводу, что любители «вейпов» находятся в зоне повышенного риска: может развиться мутация в организме и разрушиться ДНК

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Электронные сигареты оказались не такими безопасными, как их принято считать. Ученые из Миннесотского университета США пришли к выводу, что человек, который постоянно употребляет пар электронных сигарет подвержен серьезному риску. У него может произойти изменение структуры ДНК и появиться мутации. Кроме того, «вейпы» провоцируют рак ротовой полости.

Такие выводы ученые сделали после того, как проверили состояние здоровья пятерых человек, которые употребляли электронные сигареты.

- Причина в том, что пар от электронных сигарет содержит три токсичных соединения: формальдегид, акролеин и матилглиоксаль. Образцы слюны, взятые до и после перекура, показали, что после курения концентрация химических веществ, которые могут вызвать рак, в жидкости зашкаливает. Эти же соединения провоцируют разрушение ДНК, - сообщает «Утро.ру».

Сайт kp.ru писал, что ученые из Японии смогли создать тромбоциты, которые не отторгаются организмом человека. Это значит, что пациенты, страдающие заболеваниями крови и онкологией, получили шанс на спасение. В течении года опыт будет проведен на человеке.