2018-08-21T17:29:07+03:00
Здоровье

Электронные сигареты разрушают структуру ДНК

Исследователи пришли к выводу, что любители «вейпов» находятся в зоне повышенного риска: может развиться мутация в организме и разрушиться ДНК
Ася РОМАНЧУК
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Ученые пришли к выводу, что электронные сигареты опасны для здоровьяУченые пришли к выводу, что электронные сигареты опасны для здоровьяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Электронные сигареты оказались не такими безопасными, как их принято считать. Ученые из Миннесотского университета США пришли к выводу, что человек, который постоянно употребляет пар электронных сигарет подвержен серьезному риску. У него может произойти изменение структуры ДНК и появиться мутации. Кроме того, «вейпы» провоцируют рак ротовой полости.

Такие выводы ученые сделали после того, как проверили состояние здоровья пятерых человек, которые употребляли электронные сигареты.

- Причина в том, что пар от электронных сигарет содержит три токсичных соединения: формальдегид, акролеин и матилглиоксаль. Образцы слюны, взятые до и после перекура, показали, что после курения концентрация химических веществ, которые могут вызвать рак, в жидкости зашкаливает. Эти же соединения провоцируют разрушение ДНК, - сообщает «Утро.ру».

Сайт kp.ru писал, что ученые из Японии смогли создать тромбоциты, которые не отторгаются организмом человека. Это значит, что пациенты, страдающие заболеваниями крови и онкологией, получили шанс на спасение. В течении года опыт будет проведен на человеке.

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