2018-08-21T22:32:24+03:00
Происшествия

В Испании столкнулись пассажирский поезд и грузовик

В результате происшествия пострадали пять человек
Екатерина БОЛГОВА
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Пять человек пострадали в результате аварии в Испании с участием пассажирского поездаПять человек пострадали в результате аварии в Испании с участием пассажирского поездаФото: REUTERS
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Во вторник, 21 августа, испанской провинции Малага произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и грузового автомобиля. В результате происшествия пять человек получили травмы. Среди пострадавших трое находились в поезде, еще двое ехали в грузовике.

Как сообщает издание La Vanguardia, во время столкновения с грузовиком поезду удалось не сойти с рельсов. При этом состав получил сильные повреждения, поэтому железнодорожные власти сейчас изучают, как переместить поезд до ближайшей станции.

Также выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, 14 августа в итальянской Генуе обрушился 100-метровый пролет автомобильного моста. Конструкция упала на дома и железнодорожные пути, когда на моту находились 30 легковых и грузовых машин. В результате погибли больше 40 человек, около 10 пострадавших остаются в больницах.

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