2018-08-21T22:45:58+03:00
В мире

В Госдепе заявили, что саммит Путина и Трампа в Хельсинки не был глубоко содержательным

По словам представителя ведомства, что главным достижением встречи стала лишь договоренность о контактах Патрушева и Болтона
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир ПутинПрезиденты США и России Дональд Трамп и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля не был глубоко содержательными.

«Это не были глубоко содержательные обсуждения», - сказал Митчелл на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената во вторник, 21 августа.

По его мнению, главным достижением переговоров стала лишь договоренность о контактах секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона. Встреча должна пройти в Женеве в четверг, 23 августа.

Митчелл отметил, что во время саммита Путин и Трамп не обсуждали вопрос Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мне не известно ни о какой части разговоров, посвященных теме ДРСМД", - заявил помощник госсекретаря, передает ТАСС.

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