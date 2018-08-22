2018-08-22T10:06:15+03:00
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в греческом городе Пирей

Неизвестный оставил бомбу прямо перед входом в адвокатскую контору
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Район, в котором прогремел взрыв, временно оцеплен правоохранителямиРайон, в котором прогремел взрыв, временно оцеплен правоохранителямиФото: REUTERS
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Мощный взрыв прогремел в среду, 22 августа, в портовом городе Пирей в Греции.

По словам очевидцев, примерно в 2:00 по местному времени (совпадает с московским) перед одним из зданий остановился автомобиль. Из него вышел некий мужчина, который оставил у входа в адвокатскую контору какой-то предмет, после чего сел обратно в машину и скрылся с места на высокой скорости.

Вскоре прозвучал громкий хлопок. Взрывной волной выбило оконные стекла ближайших домов, также серьезно пострадали сами здания и припаркованные рядом автомобили. Уточняется, что целью злоумышленника, вероятнее всего, был именно офис адвоката, занимающегося делами, связанными с международным морским правом.

В настоящий момент район, в котором прогремел взрыв, временно оцеплен. О пострадавших в результате происшествия не сообщается. Расследование продолжается, передает газета Proto Thema.

Напомним, что неделю назад мощный взрыв прогремел в одном из образовательных центров афганского Кабула. Террорист-смертник проник в один из классов, где занимались студенты, и привел в бомбу в действие, сообщает сайт kp.ru.

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