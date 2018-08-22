Ученые признали пользу от употребления алкоголя

СЕГОДНЯ 13:01 2018-08-22T13:01:52+03:00

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета пришли к выводу, что алкоголь приносит пользу организму человека. Умеренно употребление горячительных напитков снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эту теорию подтвердили более 35 тысяч человек, которые приняли участие в исследовании. Те, кто потреблял умеренное количество спиртного - 168 граммов этанола в неделю для мужчин и 112 граммов – для женщин – меньше страдали от заболеваний сердца.

Чаще всего на проблемы с сердечно-сосудистой системой жаловались люди, которые полностью отказались от спиртного – 6,1% испытуемых.

Пациенты, которые употребляли алкоголь в умеренных количествах, пострадали меньше всего – уровень заболеваемости составил 3,8%, сообщает «Дни.ру».

Всего за период наблюдения было зарегистрировано 1718 случаев коронарной болезни сердца, 325 пациентов скончались.

Результаты исследования учли власти многих европейских стран

Совсем скоро на бутылках с алкоголем может появиться надпись, которая предупреждает, что употребление алкоголя в умеренных количествах пойдет на пользу организму.

Сайт kp.ru писал, что российский Минздрав наоборот хочет нанести на бутылки с алкоголем устрашающие картинки, аналогичные тем, что печатают на упаковках сигарет. Это, по мнению медиков, снизит потребление спиртного в стране.