Президент Финляндии поблагодарил Путина на русском языке

СЕГОДНЯ 15:35 2018-08-22T15:35:53+03:00

Российский глава встретился с Саули Ниинисте в Сочи для проведения переговоров [видео]

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил по-русски. Это произошло в среду, 22 августа, во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

Глава РФ поблагодарил финского коллегу за гостеприимство, оказанное ему во время двустороннего саммита с США в Хельсинки, и тогда Ниинистё решил ответить ему на русском языке.

"Спасибо большое. Сочи и солнце. Это почти одно и то же. Сюда приятно приезжать", — сказал президент Финляндии.

Владимир Путин и Саули Ниинисте делают заявления для прессы.Президенты России и Финляндии встретились в Сочи, чтобы обсудить торгово-экономическое сотрудничество и текущие международные проблемы.

Ожидается, что во время небольшой морской прогулки вдоль побережья южного российского города главы государств обсудят ключевые вопросу двусторонних отношений и сотрудничества, а также обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, передает РИА Новости.

Напомним, что последняя встреча Путина и Ниинистё проходила 16 июля в Хельсинки. Тогда президент России прибыл в финскую столицу, чтобы провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, передает сайт kp.ru.