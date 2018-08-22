2018-08-22T16:14:38+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о недобросовестной конкуренции

По словам пресс-секретаря президента РФ, подобные «рабочие шероховатости» в российско-белорусских отношениях можно урегулировать
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о недобросовестной конкуренции России. По словам представителя Кремля, Минск является ближайшим союзником Москвы, а подобные рабочие шероховатости можно урегулировать, в том числе, на встречах лидеров двух стран.

«Давайте не забывать, что Белоруссия — наш ближайший союзник и экономический партнер. Объем отношений во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей», - напомнил Песков.

Ранее стало известно, что Лукашенко в среду, 22 августа, вылетел в Москву. В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным они обсудят различные вопросы в развитии российско-белорусских отношений.

" Это рабочие шероховатости, которые урегулируются. В том числе, для этого и происходят такие встречи двух президентов", — добавил представитель Кремля.

Напомним, ранее Лукашенко сказал, что Россия якобы недобросовестно конкурирует с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

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