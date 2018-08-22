2018-08-22T20:42:13+03:00
Экономика

Reuters: швейцарский банк заморозил связанные с Россией активы на 5 млрд долларов

При этом в Швейцарии не действуют санкции против России
Екатерина БОЛГОВА
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СМИ сообщили, что Credit Suisse заморозил связанные с РФ активы на $5 млрдСМИ сообщили, что Credit Suisse заморозил связанные с РФ активы на $5 млрдФото: REUTERS
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В среду, 22 августа, агентство Reuters сообщило, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на сумму около $5 млрд. Отмечается, что активы были заморожены во втором квартале 2018 года в связи с введенными Соединенными Штатами санкциями против РФ.

"Credit Suisse везде сотрудничает с международными регуляторами для того, чтобы обеспечивать соблюдение санкций, в том числе и имеющих отношение к России", - цитирует агентство представителя кредитной организации.

Подчеркивается, что в Швейцарии не действуют санкции против России, но банки в этой стране очень зависимы от курса доллара США, поэтому они вынуждены следовать политике Вашингтона.

Напомним, ранее Госдепартамент США объявил, что с 22 августа будут введены новые санкции против России из-за приписываемого ей использования химического оружия в британском Солсбери. Также ведущие американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект, расширяющий имеющиеся ограничительные меры в отношении РФ.

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