Советник Трампа рассказал о новых санкциях против Ирана

СЕГОДНЯ 05:59 2018-08-23T06:14:03+03:00

Джон Болтон подчеркнул, что они будут еще жестче, чем те, что действовали до ядерной сделки

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты собираются ввести новые санкции против Ирана, которые будут еще более жесткими, которые действовали до заключения ядерной сделки в 2015 году. Об этом объявил журналистам в Израиле советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Соединенные Штаты собираются ввести новые санкции против Ирана, которые будут еще более жесткими, которые действовали до заключения ядерной сделки в 2015 году. Об этом объявил журналистам в Израиле советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, Вашингтон не собирается останавливаться на восстановлении отмененных по условиям атомного соглашения ограничительных мер в отношении Тегерана. Советник Трампа подчеркнул, что Белый дом намерен добиться, чтобы «не было никаких исключений» для бизнеса, сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в прошлом американские власти, вводя санкции против Ирана, предусматривали некоторые исключения, чтобы компании из Штатов «при некоторых условиях» все же могли работать с иранскими фирмами и торговать с опальной страной через свои зарубежные филиалы. В частности, это касалось поставок в Иран лекарств и продуктов. В новом пакете санкций таких послаблений не будет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о двухэтапном восстановлении санкций против Ирана, отмененных после вступления в силу в январе 2016 года ядерной сделки с Тегераном.