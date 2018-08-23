Китай инициирует спор в ВТО из-за введения США новых торговых пошлин
Пекин выразил решительный протест в связи с введением Соединенными Штатами новых пошлин на ряд китайский товаров и выразил готовность инициировать разбирательство по данному вопросу во Всемирной торговой организации. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе министерства коммерции КНР.
"Для защиты свободной торговли и многосторонней системы, а также для отстаивания своих законных прав и интересов Китай посредством механизма урегулирования споров ВТО инициирует разбирательство в отношении введения пошлин", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Там же подчеркивается, что при принятии решения Вашингтон не считался с мнением других стран, тем самым нарушив принципы международной организации.
Напомним, что 23 августа в США вступили в силу новые 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров объёмом 16 млрд долларов. Речь идет о 279 наименованиях продукции.
Сайт kp.ru писал о том, что сами американские власти объяснили свои действия противостоянием политике и практике КНР, которые касаются передачи технологий и интеллектуальной собственности.