Новые американские пошлины на товары из Китая вступят в силу 23 августа
Соединенные Штаты опубликовали новый список китайских товаров, которые будут облагаться 25-процентными пошлинами. Речь идет о 279 наименованиях продукции, общая стоимость которой оценивается в 16 млрд долларов. Такое заявление сделали в торговом представительстве США.
"Действия, политика и практика Китая, касающиеся передачи технологий, интеллектуальной собственности, инноваций являются необоснованным и дискриминационным бременем для американской торговли", - пришли к выводу эксперты.
В связи с этим новые пошлины вступят в силу уже 23 августа этого года, передает агентство AP.
Напомним, что в июне США уже вводили пошлины в размере 25% на ряд импортируемых из Китая товаров на сумму 50 млрд долларов. В Вашингтоне заявили, что это мера противодействия Пекину, который якобы крадет американскую интеллектуальную собственность.
Вскоре власти КНР выразили протест, обвинив партнеров в нарушении норм ВТО, и уже в июле ввели ответные 25-процентные пошлины на американские товары на сумму 34 млрд долларов, передает сайт kp.ru.