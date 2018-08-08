Новые американские пошлины на товары из Китая вступят в силу 23 августа

СЕГОДНЯ 09:32 2018-08-08T09:33:08+03:00

Власти США опубликовали список товаров из Китая, которые будут облагаться пошлинами в 25% Фото: REUTERS

В список вошли 279 наименований продукции, общая стоимость которой составляет около 16 млрд долларов

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Соединенные Штаты опубликовали новый список китайских товаров, которые будут облагаться 25-процентными пошлинами. Речь идет о 279 наименованиях продукции, общая стоимость которой оценивается в 16 млрд долларов. Такое заявление сделали в торговом представительстве США.

"Действия, политика и практика Китая, касающиеся передачи технологий, интеллектуальной собственности, инноваций являются необоснованным и дискриминационным бременем для американской торговли", - пришли к выводу эксперты.

В связи с этим новые пошлины вступят в силу уже 23 августа этого года, передает агентство AP.

Напомним, что в июне США уже вводили пошлины в размере 25% на ряд импортируемых из Китая товаров на сумму 50 млрд долларов. В Вашингтоне заявили, что это мера противодействия Пекину, который якобы крадет американскую интеллектуальную собственность.

Вскоре власти КНР выразили протест, обвинив партнеров в нарушении норм ВТО, и уже в июле ввели ответные 25-процентные пошлины на американские товары на сумму 34 млрд долларов, передает сайт kp.ru.