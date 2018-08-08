2018-08-08T09:33:08+03:00
Политика

Новые американские пошлины на товары из Китая вступят в силу 23 августа

В список вошли 279 наименований продукции, общая стоимость которой составляет около 16 млрд долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Власти США опубликовали список товаров из Китая, которые будут облагаться пошлинами в 25%Власти США опубликовали список товаров из Китая, которые будут облагаться пошлинами в 25%Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты опубликовали новый список китайских товаров, которые будут облагаться 25-процентными пошлинами. Речь идет о 279 наименованиях продукции, общая стоимость которой оценивается в 16 млрд долларов. Такое заявление сделали в торговом представительстве США.

"Действия, политика и практика Китая, касающиеся передачи технологий, интеллектуальной собственности, инноваций являются необоснованным и дискриминационным бременем для американской торговли", - пришли к выводу эксперты.

В связи с этим новые пошлины вступят в силу уже 23 августа этого года, передает агентство AP.

Напомним, что в июне США уже вводили пошлины в размере 25% на ряд импортируемых из Китая товаров на сумму 50 млрд долларов. В Вашингтоне заявили, что это мера противодействия Пекину, который якобы крадет американскую интеллектуальную собственность.

Вскоре власти КНР выразили протест, обвинив партнеров в нарушении норм ВТО, и уже в июле ввели ответные 25-процентные пошлины на американские товары на сумму 34 млрд долларов, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чехии сравнили Украину с черной дырой, в которой исчезают деньги
Нефтяники намерены обсудить с Путиным закон о налоговом маневре
Саудовская Аравия начала вывозить своих подданных из канадских больниц
США признали, что Саакашвили "сорвался с поводка" в конфликте с Южной Осетией
Неизвестные люди в форме ворвались в здание университета в Киеве
Россияне накопили более 32 трлн рублей
Организаторы покушения на Мадуро обещали исполнителям $50 млн
Politico раскрыла содержание документа, который Путин передал Трампу
Неизвестный открыл стрельбу около библиотеки во Флориде: есть раненые
Депутаты хотят ввести госрегулирование цен на бензин
Причина смерти Андрея Крисанова: Экс-гитарист группы "Кино" сильно болел
Число пострадавших в пожаре после ДТП в Болонье выросло до 145 человек
Погода в Москве на 8 августа 2018 года: пройдет кратковременный дождь
Греция без объяснений отказала в визах православным священникам
Мать Скрипаля собирается в Великобританию для встречи с сыном
Мэй раскритиковала Джонсона за слова о женщинах в бурках
Иванов: США в 2008 году заверяли, что Саакашвили не развяжет войну в Южной Осетии