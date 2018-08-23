В Раде призвали привлечь "союзников с Кавказа" к уничтожению Крымского моста

СЕГОДНЯ 11:38 2018-08-23T11:38:33+03:00

Также, по мнению депутата Игоря Мосийчука, в этом Украине может помочь "природная стихия"

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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук вновь призвал уничтожить Крымский мост, однако в этот раз он предложил привлечь к процессу неких "союзников с Кавказа". О ком именно идет речь, нардеп уточнять не стал.

Между тем, по его мнению, данное сооружение через Керченский пролив было построено лишь для того, чтобы "дестабилизировать и захватить Азовское море".

"Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста", — сказал депутат в эфире телеканала "112 Украина", добавив, что в этом может помочь также "природная стихия".

Напомним, что это уже не первое подобное заявление Мосийчука. В мае этого года он уже призывал к уничтожению Крымского моста, рассматривая его как стратегический объект "вражеской инфраструктуры".

При этом политик заверил, что если бы он занимал должность министра обороны Украины, то непременно бы лично участвовал в ликвидации постройки, передает сайт kp.ru.